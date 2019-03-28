Есть старая нравоучительная байка о лягушке в кипятке, которая гласит, что если лягушку поместят в кипящую воду, она выпрыгнет, но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность и будет медленно погибать. Историю любят рассказывать как демонстрацию неспособности людей реагировать на значительные изменения, которые происходят постепенно.

Хотя на самом деле все совсем не так.

Действительно, в конце XIX века проводили такой эксперимент. Но на лягушке с удалёнными мозгами. Эксперимент на здоровых животных даст совершенно противоположный результат: лягушка, брошенная в кипяток, получит сразу ожог и будет не в состоянии выпрыгнуть, а оказавшись в воде температурой более 25 °C, будет пытаться выбраться наружу, как любое холоднокровное существо.

Аналогичные процессы происходят во внутриполитической среде Азербайджана. Люди, возомнившие себя политиками, считают себя чуть ли не центром мироздания, творцами всея и вся, а оказавшись в среде, где действуют иные, непривычные им раздражители в виде событий или слов, тут же пытаются спастись от неизведанного.

Спасение бывает разным - логичным или убийственным по алогичности.

"Здравствуйте, дорогие журналисты! Спасибо, что пришли. Я вышел на свободу и за это благодарю правительство, Конгресс США, а также руководство Евросоюза. Запад снял кандалы с моих ног. Я хочу, чтобы правительство Азербайджана сняло кандалы с моих рук. Я продолжу борьбу и никуда не уеду из Азербайджана. Когда я был там, в застенках, не встречался с женой, внучками. Там воровские законы и по тем законам такое не поощряется. А что касается политической деятельности, я займусь политикой. Пока неизвестно, я пойду к оппозиции или они будут стремиться к сотрудничеству со мной", - пафосно заявил Али Инсанов.

Сей "обозленный, сирый и обездоленный бывший узник" предстал перед журналистами в блеске и великолепии глазурного старика, вернувшегося чуть ли не с круиза по Карибским островам. Сами посудите: на нем были плащ бренда "Valentino" за 3500 долларов, шарф "Lardini" - ценой 340 долларов, а на его голове красовалась кепка "Rockford" за 250 долларов.

"Я только что вышел из одного из концлагерей правящего режима", - сказал "мученик" Инсанов столпившимся журналистам. Но он, увы, ничуть не походил на осунувшегося, превратившегося в кожу да кости "узника Бухенвальда".

"Я благодарю конгрессменов и сенаторов США, Конгресс США, Совет Европы. Они вынудили власть на мое освобождение", - улыбаясь чуть ли не на ширину плеч, сказал бывший главврач страны. Дескать, именно американцы с европейцами, денно и нощно стараясь, добились его освобождения.

Не успев отдалиться от ворот исправительного учреждения и на пару десятков метров, Инсанов, галопируя плакатными выражениями, пустился с места в карьер.

По словам надменно взиравшего на "дорогих ему журналистов" А.Инсанова, освобождение из тюрьмы стало для него неожиданным. Чуть ли не подарком с бантиком.

Бывший министр здравоохранения Али Инсанов вроде решил оригинальничать и высказать все свое наболевшее за последние 14 лет. За годы, проведенные в заключении, 73-летний старец хочет отомстить.

"Месть" пока у него, мягко говоря, зоологическая, даже эндемическая с синдромом букета психосоматических комплексов. Ибо кто как не он долгие годы грабил отечественное здравоохранение, насаждал регионализм и коррупцию, отличался особенной грубостью, надменностью и хамством?! Ведь именно Али Инсанов "прославился" тем, как чуть ли не избивал главврачей, оскорблял врачей и медсестер, а разговорный тон с журналистами сводился "Пошел вон! Конкретно говорю, пошел вон!"

Никто иной, как Али Инсанов, говоря о местной политической оппозиции, называл тогдашнего лидера "Мусават" Ису Гамбара "генетически больным существом", а председателя ПНФА Али Керимли "хитровыделанным недоумком".

Теперь же он решил, что стал политической фигурой. Даже берите выше - потенциальным политическим лидером радикальной оппозиции, и потому прибег к риторике агрессивного противостояния с властью.

С властью, помиловавшей его и выпустившей на свободу.

Наше общество привыкло, адаптировалось к заявлениям, подобно тем, что сделал Инсанов. Все, что он говорил, не ново - мы вдосталь видели "новоделов" оппозиции, когда выброшенный из власти индивид вдруг проникался идеями "всеобщего равенства и братства", лил крокодиловы слезы, сокрушался о содеянных им преступлениях и подлых деяниях, придавал лицу скорбное выражение и говорил: "Я нынче не тот, я исправился, все понял и теперь всеми фибрами души за оппозицию, да".

Знаете, на что это похоже? На сломанные игрушки, которые плохие хозяйки не убирают за своими чадами. На окурки, которые плохие курильщики разбрасывают по всем газонам. Когда-то с этим мирились, но мир от этого не стал чище. Выход?

Отменить вредную привычку всепрощения негодяев и банить всех этих посконных правдорубов. Тогда они очень быстро поумнеют, и местная политика станет гораздо чище.

А новый постулат будет звучать так: "Это - общество, неуважаемый. Здесь люди умеют вежливо выражать и отстаивать свою точку зрения. Но у них нет повальной амнезии, и они все помнят. И твои проделки тоже".

.... 16 марта Президент Азербайджана Ильхам Алиев, в преддверии праздника Новруз, подписал распоряжение о помиловании ряда осужденных лиц. 431 осужденный был помилован, 399 из них - освобождены из заключения. Напомню, что глава государства с 2003 года подписал 33 указа и распоряжения, на основании которых помилованы около 5000 (!) заключенных, из них из заключения были освобождены более 4500 человек.

Только одним распоряжением Президента Ильхама Алиева, подписанным 24 мая 2018 года, было помиловано 634 заключенных.

С 1995 года, после восстановления Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым актов помилования и амнистии, было издано 65 указов и распоряжений о помиловании, которыми в общей сложности были помилованы 8000 заключенных. Начиная с 1995 года, было принято 11 актов амнистии, охвативших около 117000 человек. Приблизительно 30000 из этих людей были отпущены на свободу.

Последние 4 акта амнистии (2007, 2009, 2013, 2016 гг.) были приняты по инициативе, выдвинутой Первым вице-президентом, президентом Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой. Акт об амнистии 2016 года охватил более 10000 заключенных, 3000 из которых были освобождены из пенитенциарных учреждений.

17 марта в Пенитенциарной службе Министерства юстиции началось исполнение Распоряжения "О помиловании ряда осужденных лиц", подписанного Президентом Ильхамом Алиевым.

Среди помилованных были Фуад Гахраманлы - заместитель председателя ПНФА Али Керимли, а также члены гражданского движения Nida Гияс Ибрагимов, Илькин Рустамзаде и Байрам Мамедов, журналист Фикрет Фарамазоглы и Ниджат Алиев, заместитель председателя ПНФА Гезаль Байрамлы, сын бывшего руководителя пресс-службы Минобороны, экс-депутата Эльдара Сабироглу - Руфат Сафаров, двое заключенных, осужденных в связи с нардаранскими событиями - Гусейнов Али Уммат оглы и Алиев Рамиль Забиль оглы, председатель Ширванской городской организации партии "Мусават" Аликрам Хуршидов, бывший заместитель министра обороны Мехман Салимов...

Так вот, основной причиной освобождения Али Инсанова являются гуманность и человечность властей. 22 марта А.Инсанову исполнилось 73 года. Немощный, старый человек с сонмом болезней, о которых все время твердили правозащитники и политики, требуя его освобождения.

В отличие от Инсанова, так ненавидящего власть, помиловавшая его власть жестка, но не деспотична, не жестока и не мстительна. Али Инсанов отсидел свое и 14 годами лишения свободы искупил свою вину перед обществом. Кроме того, помиловав Инсанова, власть еще раз показала и доказала, что она как никогда сильна.

Насчет разглагольствования Инсанова о Конгрессе США и Совете Европы, которые, де, "добились" его освобождения. До сих пор ни один конгрессмен, сенатор, а также политик из ПАСЕ или Европарламента ни разу (!) не выступал с заявлением об Али Инсанове, не упоминал его имя среди "политических заключенных", не говорил о нем в контексте "нарушений прав человека и гражданских свобод в Азербайджане".

Ни в одной резолюции Европарламента или ПАСЕ имя Инсанова не фигурировало в отдельности: только в связке с другими "узниками", в списках "политзаключенных".

Европейский суд по права человека (ЕСПЧ), рассмотрев его дело, заявил о "нарушении прав" А.Инсанова, но этот экзерсис был связан не с содержанием обвинений против бывшего министра, а непосредственно с процессуальными действиями.

Али Инсанов грезит в собственных иллюзиях, мнив себя "поддерживаемой Западом весомой политической фигурой", хотя в том же Страсбургском суде рассмотрены дела сотен граждан Азербайджана. Но ни один из них не додумался во всеуслышание заявить о том, что конгрессмены и сенаторы США трудятся ради него в поте лица, а в коридорах ПАСЕ идут перешептывания о том, как же угодить титану мысли и "отцу азербайджанской демократии".

Вогнав себя в роль предводителя местных радикалов, Али Инсанов горит желанием семафорить Западу: мол, я тут, вот он я, готов к труду и услужению, только намекните, ага.

Также интересно высказывание А.Инсанова о его горячем, просто неуемном желании побороться за "права человека и демократию в Азербайджане".

Он, как и все "великомученики" от местной оппозиционной политики, страдая помутнением логики, хочет отомстить. Банальная месть, господа, из-за потери кормушки и впадения в немилость.

Человек, в бытность свою министром превративший национальное здравоохранение в руины, создавший систему тотальной коррупции, кумовства, трайбализма и клановости, ныне ничуть не стыдясь, выдает себя за истинного борца за демократические ценности.

Инсанов говорит о "возможном сотрудничестве с лидерами оппозиционных партий". Это заявляет человек, всегда обзывавший лидеров оппозиции "агентами, дебилами и идиомами": человек, запретивший продажу оппозиционных газет на территории всех медучреждений и призвавший лишить гражданства тогдашнего лидера партии "Мусават" Ису Гамбара.

"Иса Гамбар, ты генетически больной человек! Такие, как ты, служат армянам! Лучше иди и учись какой-либо профессии. Уверен, что придет время и внуки нынешних лидеров непримиримой, радикальной оппозиции с превеликим стыдом будут вспоминать своих дедов. Этих людей, стремящихся к власти", - говорил Али Инсанов, на вилле которого во время обыска были обнаружены десятки килограммов золотых изделий, бриллиантов и т.д., а также миллионы долларов и евро.

И теперь он, коррупционер до мозга костей, угрожает нам "всеобщим счастьем и благоденствием от переустройства Азербайджана".

Али Инсанову, может, хотя и очень запоздало, но начать с переустройства самого себя? Может, не стоит играть в примитивную игру в пассионарность и, посмотрев на себя в зеркало, сказать: "Это же я, тот самый..."

Тот самый, бесперспективный, обозленный, надменный эгоцентрист.

Человек, пытающийся забыть прошлое.

Человек без будущего...

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az