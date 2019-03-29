В газете The Washington Times опубликована статья бывшего главного редактора издания Jewish News Syndicate Джейкоба Камараса под названием "За пределами "бархатной революции" в Армении", в которой он коснулся произошедшей в Армении "Бархатной революции" и ее результатов, напомнив, что скоро исполняется годовщина знаменательного события, передает Day.Az со ссылкой армянские СМИ.

Оглядываясь назад на произошедшие события, автор пишет, что в апреле прошлого года "искусный реформист Никол Пашинян взял под контроль власть, оставив в стороне "старую гвардию"".

Похвала в адрес Пашиняна поступала из европейских стран, а также от проармянских конгрессменов Конгресса США. Между тем, Белый дом и Госдепартамент после недавнего визита советника по национальной безопасности Джона Болтона в регион настроены довольно скептически.

Болтон уверен, что ключом к успеху является мирное урегулирование нагорно-карабахского конфликта, и только урегулирование этого конфликта может трансформировать Армению и поставить ее на путь независимости, модернизации и процветания. Кстати, именно это и есть основные обещания премьер-министра Никола Пашиняна.

Эксперты считают, что Южный Кавказ как регион может реализовать весь свой потенциал при полном участии всех трех стран. Таким образом, Армения должна прекратить войну в Карабахе, одновременно перестать быть вассальным государством", - пишет автор.

Он отмечает, что конфликт в Нагорном Карабахе является как прямой, так и косвенной причиной недостаточного развития Армении, глубокой нищеты, острой утечки умов и, что наиболее важно, глубокой и укоренившейся зависимости Армении от России и Ирана.

По мнению Камараса, многие были воодушевлены перспективой выхода Армении из альянсов с Россией и Ираном в пользу экономических реформ, в которых нуждаются, и обещаниями встать на тот же путь с прозападными соседями по Южному Кавказу.

Прошел год после "Бархатной революции", однако не было достигнуто незначительного или вообще какого-либо прогресса в выполнении обещаний г-на Пашиняна армянскому народу и международному сообществу", - пишет автор, отмечая, что весь энергетический сегмент Армении по-прежнему продолжает принадлежать российским олигархам, не считая имеющихся у них больших долей в других многочисленных сферах.

Камарас также недовольно напоминает, что Пашинян после своего избрания на пост премьер-министра совершил свой первую зарубежный визит в Москву, а затем еще несколько раз возвращался туда.