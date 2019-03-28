Сегодня исполняется 100 лет со дня создания органов безопасности Азербайджана, сообщает Trend в четверг со ссылкой на сайт Службы государственной безопасности (СГБ), передает Day.Az.

Глава Службы, Национальный герой Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев и сотрудники СГБ посетили Аллею почетного захоронения, где почтили светлую память великого лидера Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Также была почтена память видного ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

Затем в Аллее шехидов была почтена память героических сынов Родины, павших в борьбе за независимость и территориальную целостность Азербайджана, возложен венок к памятнику "Вечный огонь".

Согласно распоряжению Общенационального лидера Гейдара Алиева "Об учреждении профессионального праздника сотрудников органов национальной безопасности Азербайджана" от 23 марта 1997 года, 28 марта было объявлено днем профессионального праздника сотрудников органов безопасности Азербайджана.

Независимый Азербайджан, уверенно движущийся по пути прогресса благодаря не имеющей альтернативы целенаправленной, последовательной и решительной внутренней и внешней политике, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым, который успешно продолжает национальную стратегию развития, основанную Общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, как лидирующее государство региона занимает достойное место в системе безопасности и международных отношений, азербайджанский народ живет в условиях национальной солидарности, процветания и стабильности.

Под мудрым руководством Президента, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Азербайджана Ильхама Алиева личный состав СГБ и впредь на высоком уровне, достойно и совестливо будет выполнять возложенные на него ответственные задачи, говорится в сообщении.