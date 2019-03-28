По поручению Президента Ильхама Алиева предпринимателям, пострадавшим в результате пожара в бакинском торговом центре "Диглас", будет выплачена компенсация.

Об этом в четверг сказал Trend завотделом по территориальному управлению и работе с местными органами самоуправления Исполнительной власти Низаминского района Фирудин Джаббаров, передает Day.Az.

Сегодня прошла очередная встреча с предпринимателями, пострадавшими из-за пожара в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку. Во встрече участвовали заместитель заведующего отделом по региональному управлению и работе с местными органами самоуправления Администрации Президента Азербайджана Гусейн Мовсумов, глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов и другие официальные лица.

По словам Джаббарова, для определения размера ущерба от пожара будет создана комиссия, в которую войдут и пострадавшие предприниматели.

Он добавил, что в ближайшие дни комиссия проведет осмотр территории сгоревшего торгового центра.

Напомним, что утром 26 марта в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку произошел пожар. Вместе с торговым центром сгорели и прилегающие строения.

К тушению пожара были привлечены до 100 человек личного состава МЧС, свыше 20 единиц техники, в том числе три вертолета.