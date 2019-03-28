Служба национальной безопасности Армении периодически проводит соцопросы. Впрочем, подобные исследования проводят и зарубежные аналитические центры, чтобы понять, какой рейтинг имеет действующая власть и каковы общественные настроения.

Как передает Day.Az, об этом пишет газета "Грапарак".

"Мы выяснили, что, согласно исследованиям одной американской организации, в конце января рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна был на уровне 51%, наблюдается также тенденция к его дальнейшему понижению. А вот Серж Саргсян и Республиканская партия Армении, ничего не делая, наоборот, зарегистрировали рост своего рейтинга с 4 до 8%, как и АРФ "Дашнакцутюн": ее рейтинг поднялся примерно на 1,5%. Эти показатели с небольшими колебаниями совпадают с результатами армянских соцопросов", - отмечает издание.