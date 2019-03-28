Сегодня в Верховном суде Азербайджана завершилось заседание суда по кассационной жалобе, поданной на решение в отношении председателя партии REAL Ильгара Мамедова, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На процессе под председательством судьи Ахмеда Нурмамедова было объявлено решение суда, по которому решение Шекинского суда по тяжким преступлениям в отношении Ильгара Мамедова было изменено, и его условное осуждение было аннулировано.

Согласно решению, срок наказания Мамедова уменьшен до 5,5 лет и девяти дней, который считается отбытым.

Отметим, что по результатам судебного процесса в отношении участников событий, произошедших в 2013 году в Исмаиллы, заместитель башгана партии "Мусават" Тофиг Ягублу был, по решению Шекинского суда по тяжким преступлениям, приговорен к пяти годам, а сопредседатель движения REAL Ильгар Мамедов - к семи годам лишения свободы. Решением Шекинского апелляционного суда срок наказания, не отбытый Мамедовым, был заменен условным наказанием.

Напомним, что Ягублу был помилован недавним распоряжением Президента Ильхама Алиева о помиловании ряда осужденных лиц.