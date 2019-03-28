Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ 28 марта на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Тертерского района завершился без инцидентов, сообщает в четверг Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана, передает Day.Az.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Огнйен Йович и Геннадий Петрика.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Саймон Тиллер.