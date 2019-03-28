Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend..

В распоряжении говорится, что с целью продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Наримановского района Баку из средств, предусмотренных в разделе расходов государственных капвложений государственного бюджета Азербайджана на 2019 год на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,3 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в указанной сумме, Кабинету министров - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.