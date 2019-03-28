Президент Ильхам Алиев: Пострадавшим от пожара в торговом центре в Баку предпринимателям в оперативном порядке будет оказана финансовая поддержка
28 марта 2019 13:34 353
Предпринимателям, пострадавшим от пожара, произошедшего в торговом центре в Низаминском районе Баку, в оперативном порядке будет оказана финансовая поддержка.
Об этом Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на совещании, проведенном в четверг в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
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