Армянское лобби в США дело еще одну попытку добиться повышения финансирования Армении и сепаратистов оккупированного Карабаха.

Как сообщает Новости-Армения, 35 членов Палаты представителей Конгресса присоединились к призыву сопредседателя комитета по армянским вопросам Фрэнку Паллоне выделить пакет помощи в $100 млн. Армении и Карабаху.

Армянский национальный комитет Америки (ANCA), пожелания которого и составили основу петиции, уже мысленно распределил требуемые средства. В частности, $4 миллиона армянство предлагает выдать сепаратистскому режиму "на подготовку к миру согласно предложениям Ройса-Энгеля, включая внедрение систем обнаружения огня под мониторингом ОБСЕ". То есть на реализацию одностороннего, а значит, незаконного внедрения так называемых механизмов расследования фактов нарушения режима перемирия. ANCA скрывает, что для реализации этой идеи армянского лобби необходимо согласие азербайджанской стороны. А его не купишь.

Миллионы, которые, по расчетам ANCA, должны посыпаться на Армению, будут разделены на экономическую, военную помощь и приют для сирийских армян, которые представляются Конгрессу для большего впечатления как беженцам с Ближнего Востока. На их нужды армяне хотят $20 миллионов, хотя непонятно, для чего такая сумма. Количество армян из Сирии достаточно невелико, большая часть приехавших во время сирийской войны в Армению, покинула ее и уехала в другие страны. Кроме того, сирийские армяне это не бедные арабы, наводнившие Европу. Это в большинстве бизнесмены, люди с достатком, имеющие банковские счета. Эти люди не живут в палаточных лагерях, не нуждаются в пособиях и гуманитарной помощи. О чем лоббисты, конечно же, не поставят в известность Конгресс.

Ну, а в качестве десерта ANCA припасла пресловутую 907-ю поправку, требуя от американских властей "приостановить всю военную помощь со стороны США и следовать разделу 907".

Сомнительно, чтобы 35 подписей стали причиной обсуждения одиозного документа в Конгрессе. Лобби отрабатывает гонорары - приходится вертеться, чтобы было, чем отчитаться перед хозяевами.

Кстати, предыдущую резолюцию, с которой по указке армянской общины выступил Френк Паллоне, было требование снять барьеры для американских официальных лиц на поездки на оккупированные территории Азербайджана. Резолюцию поддержали всего 12 конгрессменов.

Зульфугар Ибрагимов