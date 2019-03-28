Президент России Владимир Путин осенью текущего года посетит Армению. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили источники в российских дипломатических кругах, передает Day.Az.

Как рассказал источник, визит Путина планируется на первое октября. Однако, он затруднился сказать, будет это рабочим или официальным визитом.

Отметим, что еще в сентябре прошлого года премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил российского лидера в Ереван и выразил надежду на то, что визит состоится либо до конца 2018 года либо же в начале 2019 года. Однако, сроки визита Путина в РА постоянно откладывались из-за насыщенного графика российского лидера.