Путин все же приедет в Армению?
28 марта 2019 14:26 468
Президент России Владимир Путин осенью текущего года посетит Армению. Об этом корреспонденту АрмИнфо сообщили источники в российских дипломатических кругах, передает Day.Az.
Как рассказал источник, визит Путина планируется на первое октября. Однако, он затруднился сказать, будет это рабочим или официальным визитом.
Отметим, что еще в сентябре прошлого года премьер Армении Никол Пашинян сообщил, что пригласил российского лидера в Ереван и выразил надежду на то, что визит состоится либо до конца 2018 года либо же в начале 2019 года. Однако, сроки визита Путина в РА постоянно откладывались из-за насыщенного графика российского лидера.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!