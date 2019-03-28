На сайте МИД Украины размещена информация о правилах въезда на оккупированные территории Азербайджана для граждан Украины, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В сообщении предупредительного характера говорится, что категорически запрещены незаконные визиты в Нагорно-Карабахский регион Азербайджана и семь прилегающих районов - Агдамский, Лачинский, Кельбаджарский, Губадлинский, Зангиланский, Джабраильский и Физулинский районы, и посещать эти территории можно только с разрешения официальных структур Азербайджана. В противном случае, граждане Украины, нарушившие закон, будут объявлены "персоной нон грата", и им будет запрещен въезд в страну.

МИД Украины также заявил, что без разрешения азербайджанского правительства на указанных территориях физическим и юридическим лицам категорически запрещается заниматься коммерческой деятельностью.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.