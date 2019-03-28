Президент Ильхам Алиев создал Комиссию в связи с пожаром в торговом центре в Баку
28 марта 2019 15:35 375
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Комиссии при Кабинете министров в связи с пожаром, произошедшем в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Кабинету министров поручено регулярно докладывать Президенту Азербайджана о результатах работы Комиссии.
В распоряжении отмечается, что Комиссия создается с целью расследования причин пожара и устранения его последствий.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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