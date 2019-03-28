Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании Комиссии при Кабинете министров в связи с пожаром, произошедшем в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Кабинету министров поручено регулярно докладывать Президенту Азербайджана о результатах работы Комиссии.

В распоряжении отмечается, что Комиссия создается с целью расследования причин пожара и устранения его последствий.