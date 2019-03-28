Президент Ильхам Алиев: Будут предприняты шаги для обеспечения работой предпринимателей, пострадавших от пожара в торговом центре в Баку
28 марта 2019 16:06 259
Будут предприняты соответствующие шаги для обеспечения в будущем работой предпринимателей, пострадавших от пожара в торговом центре в Баку.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на совещании, проведенном в четверг в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".
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