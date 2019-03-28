Президент Ильхам Алиев: Во всех торговых центрах необходимо провести серьезную ревизионную работу, усилить меры безопасности
28 марта 2019 16:22 121
Во всех торговых центрах необходимо провести серьезную ревизионную работу, усилить меры безопасности.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на совещании, проведенном в четверг в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".
Новость обновляетсяСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
15:52