Застраховавшие имущество предприниматели могут быть полностью уверены, что в случае несчастного случая их имущество не пропадет.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, Президент Ильхам Алиев сказал, в частности, на совещании, проведенном в четверг в связи с пожаром, произошедшим в торговом центре "Диглас".

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