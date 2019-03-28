В Армении готовятся отметить годовщину апрельского переворота. Как известно, начались события 31 марта с пешего похода оппозиционера Никола Пашиняна из Гюмри в Ереван в знак протеста против самоизбрания премьер-министром Сержа Саргсяна.

Снося прежнюю власть, в Армении верили, что через год здесь будет, как у поэта, город-сад. Такие заверения давали новые власти, обещая скачок, всплеск, рывок и тому подобное. Но...

Без двух дней через год с момента выхода Пашиняна из Гюмри от аналитиков пришли неутешительные новости.

Как выяснилось, зарубежные аналитические центры периодически проводят в Армении соцопросы с целью выяснить рейтинг действующей власти. По информации газеты "Грапарак", недавно один из американских центров провел такой опрос, который показал серьезную потерю очков правительством Пашиняна. По данным исследования, проведенного в конце января, рейтинг премьер-министра Никола Пашиняна был на уровне 51 процента с четкой тенденцией его дальнейшего снижения. При этом рейтинг свергнутого Сержа Саргсяна, наоборот, начал расти - с 4 до 8 процентов.

8 процентов по сравнению с 51-м это, конечно, мелочь, но если показатели и дальше будут стремиться навстречу друг другу, то очень скоро уравняются, а потом и поменяются местами.

В первые месяцы правления Никол Пашинян зарабатывал очки пиаром и громкими обещаниями. Примерно полгода назад народная любовь к бородатому премьеру начала гаснуть. Она уже не была такой массовой и фанатичной. Времена дешевого пиара и криков в мегафон прошли, пришло время предъявить что-то обществу. Что? Только нарисованные цифры.

А на заседании парламента Армении в четверг премьер Пашинян устроил шоу, оставившее неприятное послевкусие у представителей СМИ. В ходе обсуждений касательно кредитов населения, Никол вдруг решил поделиться личным опытом и завил, что уже четыре года никак не может расплатиться за стиральную машину, приобретенную в кредит.

Мы уже не говорим о том, что это за стиралка такая, за которую семейство платит целых четыре года. За четыре года можно было бы расплатиться за автомобиль.

Ну да ладно. Николу Пашиняну, желающему казаться рубаха-парнем для самых низших слоев населения, не кажется такой пример идиотским.

"Предлагают очень удобные кредиты, - поделился он с трибуны парламента. - Платя в месяц 6 тысяч драмов, покупаешь стиральную машину. Вопрос, почему платить сразу 300 тысяч драмов и покупать, если можно иметь стиральную машину, платя 6 тысяч драмов в месяц. Если не ошибаюсь, мы до сих пор не погасили кредит за стиральную машину. Купили четыре года назад".

Пока депутаты умилялись такой простоте и открытости дорого премьера, к разговору подключился спикер парламента Арарат Мирзоян. Его история оказалась еще более драматичной. По словам спикера, он пытался приобрести телевизор, однако не получилось, поскольку СПИСА наложила арест на его счета из-за неуплаченного штрафа. То есть глава парламента Армении живет без телевизора? Бедняга. Правда личные поездки он совершает на "борте номер один", не имея на то никаких прав. Но что есть президентский вертолет по сравнению с отсутствием возможности смотреть любимые мультики?

Как пишет, комментируя шоу, газета "168 жам", трибуна Национального Собрания Армении стала площадкой распространения дешевого популизма, которым занимается премьер-министр Никол Пашинян. Издание заметило, что таким образом он хочет выглядеть как рядовой гражданин, что это, наоборот, вызывает сомнения.

Общественность своеобразно отреагировала на эти душещипательные разговоры.

Общественная организация "Альтернатива" решила преподнести живущему без телевизора бедолаге спикеру... телевизор. Электроприбор принесли и поставили у ворот парламента, издевательски снабдив голубой ленточкой.

"Я и мой друг Гарегин Петросян от имени общественной организации "Альтернатива" сделали наш подарок Арарату Мирзояну. Подобную незначительную заботу мы всегда готовы взять на себя, чтобы у них было время заниматься тяжелыми государственными заботами", - написал руководитель общественной организации Нарек Манташян, сообщает aysor.am

Конечно, это была издевка и намек на необходимость прекратить болтать ерунду и наконец заняться серьезным делом.

Жаль что не сообщается, принял Арарат Мирзоян подарок или нет.

Зульфугар Ибрагимов