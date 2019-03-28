На Северном проспекте в Ереване в четверг состоялась церемония открытия площади Европы, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

На мероприятии присутствовали председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Лилиан Мори Паскье, вице-спикер парламента Армении Ален Симонян и мэр Еревана Айк Марутян.

"Это символично, что площадь Европы открывается по случаю 70-летия Совета Европы - старейшей европейской организации, полноправным членом которой является Армения", - заявила Лилиан Мори Паскье.

По ее словам, открытие площади в столице Армении является напоминанием о том, что Европа не географическое понятие, и она воплощает в себе права и свободы людей вне зависимости от их местонахождения.

То есть, "союзник" России в очередной раз проявляет свои прозападные симпатии. Правда, Ереван несколько сменил тактику, понимая, что еще не готов к разрыву с Россией. И в адрес усыпленной Москвы вновь полетели заверения в "верности".... А пока в Ереване будут открывать площадь Европы, увеличивать и без того самое большое американское посольство, выдворять русских военных, пишет gradator.ru.