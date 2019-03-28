Азербайджанское государство сегодня еще раз доказало, что оно всегда рядом со своими гражданами.

В Низаминском районе Баку на днях дотла сгорел крупный торговый центр "Диглас". Пожарные несколько часов боролись с огнем и потушили его - к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Но ущерб, тем не менее, был огромным: пожар стал бедой для тысячи людей, у которых был свой небольшой бизнес в сгоревшем ТЦ. Долги, кредиты - лица пострадавших были полны отчаяния и страха неизвестности.

К тому же, на них напали разного рода "сочувствующие" - так называемые "независимые блогеры", живущие на правах беженцев в Европе, псевдорепортеры, ведущие провокационные каналы в YouTube, и другие провокаторы разного рода, которые всячески старались вывести потерпевших на антигосударственную риторику, всячески подогревали недовольство - достаточно посмотреть, какую гиперактивность начало проявлять в Интернете то же Мейдан ТВ в первые же часы после инцидента.

Государство - не блогер, и за государством стоят не лайки и просмотры на видео, не громкие слова а настоящие дела. В огне пожара были уничтожены не только деньги или товары, но и будущее, надежда тысяч людей - ведь многие из них приобретали товары в кредит, залезали в долги.

Будущее и надежду им вернул Президент Ильхам Алиев.

Во-первых, в Исполнительной власти Низаминского района представители властей встретились с потерпевшими. Во встрече участвовали заместитель заведующего отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджана Гусейн Мовсумов, глава Исполнительной власти Низаминского района Ариф Гасымов и другие официальные лица.

Глава Низаминского района Ариф Гасымов сообщил собравшимся, что встреча проходит по поручению Президента Ильхама Алиева. А Гусейн Мовсумов сообщил о том, что о ходе событий оперативно докладывается главе государства.

Самое важное - всем пострадавшим был донесен важный месседж Президента Азербайджана: ущерб, нанесенный каждому предпринимателю, будет возмещен государством. Эти слова - самое важное, главное, что было услышано погорельцами - государство никогда не оставляло своих граждан в беде. Так случится и в этот раз.

А уже сегодня под председательством Президента Ильхама Алиева прошло совещание, посвященное случившемуся. Президент Ильхам Алиев отметил, что, к счастью, во время пожара в одном из торговых центров в Низаминском районе столицы не было человеческих жертв, однако нанесен материальный ущерб работающим там людям. Сообщив, что в настоящее время изучаются причины происшествия и принимаются меры по решению проблем предпринимателей, глава государства отметил, что они потеряли рабочие места, имущество, им нанесен серьезный материальный ущерб.

Глава государства подчеркнул, что Министерство экономики должно встретиться с каждым предпринимателем и выслушать их проблемы. Министерство финансов первоначально в оперативном порядке должно выделить финансовые средства, которые будут предоставлены предпринимателям. Другие соответствующие структуры должны вместе с предпринимателями определить стоимость сгоревшего товара.

"Азербайджан проводит сильную социальную политику. В начале этого года был утвержден серьезный социальный пакет. В результате социальных инициатив эта программа охватила свыше 3-х миллионов человек, и эта инициатива не имеет аналога в мире", - сказал Президент Ильхам Алиев. Он подчеркнул, что будет создана комиссия для полного расследования причин пожара и выдвижения предложений, наряду с этим, предпринимателям будет оперативно оказана материальная поддержка.

Сегодня же глава государства подписал распоряжение о создании соответствующей комиссии при Кабмине, которая займется расследованием причин пожара, ликвидацией его последствий и всеми вытекающими вопросами.

Важно отметить и то, что азербайджанское государство не только подтвердило свою поддержку пострадавшим гражданам, но и взяло на себя обязательства, которых в принципе и не было. Ведь если говорить по строгости, то как подобные инциденты решаются в других странах? На том же западе, например? Есть предприниматель, он ведет свой бизнес. Случается катаклизм - пожар, наводнение, что угодно. Бизнесмен лишается имущества - что он делает? Верно, звонит в свою страховую компанию - если он заблаговременно застраховался, то через некоторое время человек получает деньги. Если же страховки не было - то это конец. Разорение, банкротство, уничтоженная жизнь. Так происходит в любой, даже самой развитой стране мира.

А в Азербайджане государство снова доказывает тезис, выдвинутый Президентом Ильхамом Алиевым: в центре проводимой политики находится гражданин. Именно поэтому государство руководствуется прежде всего принципами справедливости и защиты граждан, которые нуждаются в помощи и поддержке.

Своим решением оказать финансовую помощь пострадавшим предпринимателям, поручением обеспечить их работой и льготными кредитами, Президент Ильхам Алиев буквально спас тысячи людей - самих бизнесменов и их семьи от бюрократических проволочек, судебных тяжб, ожиданий, и подарил им надежду на будущее. Это - еще одно свидетельство невероятной социальной ориентированности Азербайджанского государства и личного гуманизма Президента страны.

Эмин Алиев,

главный редактор Day.AZ