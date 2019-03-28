Успехи Азербайджана сопровождаются активностью вражеских и конкурентных иностранных спецслужб, отдельных лиц, направленной против интересов страны.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в своей статье, опубликованной в официальной печати, сказал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Мадат Гулиев.

Гулиев отметил, что применение сегодня последних достижений стремительного научно-технического прогресса, развитие информационных и коммуникационных технологий привело к созданию глобальной информационной среды, прозрачности существующих границ и препятствий, свободному международному обороту товаров, свободному перемещению людей.

"В то же время, эта тенденция привела к тому, что современный мир столкунлся с новыми угрозами, вызванными международным терорризмом, транснациональной организованной преступностью, а также незаконным оборотом оружия и наркотических средств, незаконной миграцией, и каждое государство поставило перед собой задачи по еще большему усовершенствованию системы национальной безопасности, необходимой для того, чтобы предотвратить опасные явления", - сказал Гулиев.

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