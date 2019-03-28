21:16

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в четверг в Вене с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend

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20:33

28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Австрийскую Республику.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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