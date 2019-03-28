Президент Ильхам Алиев встретился в Вене с вице-канцлером Австрии - ОБНОВЛЕНО - ФОТО
28 марта 2019 21:16 1 486
21:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился в четверг в Вене с вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend
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20:33
28 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев прибыл с рабочим визитом в Австрийскую Республику.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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