Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Рамиз Гасанов побывал с визитом в Италии.

Во время своего визита Гасанов провел встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Эмануэлой Дель Ре, генеральным секретарем министерства иностранных дел и международного сотрудничества Италии Элизабеттой Беллони и дипломатическим советником Президента Италии послом Эмануэлой Д'Алессандро, а также были проведены политические консультации между министерствами иностранных дел Азербайджана и Италии, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встреч была выражена удовлетворенность высоким уровнем отношений между двумя странами. Было отмечено, что визиты Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, прошлогодний визит Президента Италии Серджио Маттареллы в Азербайджан, визиты Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию внесли вклад в еще большее укрепление стратегического сотрудничества между двумя странами, была отмечена важность продолжения политического диалога на высоком уровне, динамики взаимных визитов.