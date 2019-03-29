В четверг в Вене при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД, передает Day.Az.

На встрече министры иностранных дел Азербайджана и Армении обсудили различные элементы продвижения урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также вопросы, которые могут быть затронуты 29 марта во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией