В начале марта армянский лоббист в Конгрессе Френк Паллоне выступил с резолюцией, в которой потребовал снять барьеры для американских официальных лиц на поездки на оккупированные территории Азербайджана. Резолюция призывает разрешить чиновникам США, включая официальных лиц, представляющих исполнительную власть, свободно ездить в оккупированный Карабах и общаться с "коллегами". Кроме того, лоббисты требуют участия сепаратистов Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта.

Паллоне является сопредседателем армянского кокуса в Конгрессе, который армянская сторона упорно называет "комитетом".

Как сообщают армянские СМИ, резолюцию поддержали 12 конгрессменов. При этом стоит заметить, что в армянский кокус Конгресса входят более 70 конгрессменов, а значит, идея Паллоне понравилась меньшинству "соратников".

А накануне Паллоне поплакался в интервью ответственному по связям с госорганами Армянского национального конгресса Америки (АNCA) Раффи Каракашяну, сообщает tert.am.

Лоббист рассказал, чем рискуют американские конгрессмены при поездке в оккупированный Карабах и каким образом Госдеп страны старается препятствовать контактам с сепаратистским режимом.

"В первую очередь, мы не можем использовать американские транспортные средства для поездки в Карабах. Кроме этого, они (Государственный департамент) постоянно говорят нам, что это не может быть безопасно. Посещение Карабаха будет иметь серьезные последствия, нам заверяют, что нас внесут в черный список Азербайджана", - сказал американский конгрессмен.

Паллоне утверждает, что эти ограничения лишь подогревают интерес к оккупированным территориям Азербайджана, и, дескать, все больше американцев хотят там побывать. Однако по небольшому числу подписей, собранных лоббистом под своей резолюцией, видно, что он не владеет реальной ситуацией.

Зульфугар Ибрагимов