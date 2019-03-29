Армянское лобби обиделось на Белый дом - из-за Карабаха
В начале марта армянский лоббист в Конгрессе Френк Паллоне выступил с резолюцией, в которой потребовал снять барьеры для американских официальных лиц на поездки на оккупированные территории Азербайджана. Резолюция призывает разрешить чиновникам США, включая официальных лиц, представляющих исполнительную власть, свободно ездить в оккупированный Карабах и общаться с "коллегами". Кроме того, лоббисты требуют участия сепаратистов Карабаха в переговорах по урегулированию конфликта.
Паллоне является сопредседателем армянского кокуса в Конгрессе, который армянская сторона упорно называет "комитетом".
Как сообщают армянские СМИ, резолюцию поддержали 12 конгрессменов. При этом стоит заметить, что в армянский кокус Конгресса входят более 70 конгрессменов, а значит, идея Паллоне понравилась меньшинству "соратников".
А накануне Паллоне поплакался в интервью ответственному по связям с госорганами Армянского национального конгресса Америки (АNCA) Раффи Каракашяну, сообщает tert.am.
Лоббист рассказал, чем рискуют американские конгрессмены при поездке в оккупированный Карабах и каким образом Госдеп страны старается препятствовать контактам с сепаратистским режимом.
"В первую очередь, мы не можем использовать американские транспортные средства для поездки в Карабах. Кроме этого, они (Государственный департамент) постоянно говорят нам, что это не может быть безопасно. Посещение Карабаха будет иметь серьезные последствия, нам заверяют, что нас внесут в черный список Азербайджана", - сказал американский конгрессмен.
Паллоне утверждает, что эти ограничения лишь подогревают интерес к оккупированным территориям Азербайджана, и, дескать, все больше американцев хотят там побывать. Однако по небольшому числу подписей, собранных лоббистом под своей резолюцией, видно, что он не владеет реальной ситуацией.
Зульфугар ИбрагимовСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!