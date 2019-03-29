Грузия приготовила очередной сюрприз армянским перевозчикам
С импортом в Армению зерна сухопутным маршрутом по территории Грузии возникли проблемы, пишет газета "Жаманак" (Время).
"Грузинская сторона накануне сообщила грузоперевозчикам, что с сегодняшнего дня вес груженых зерном грузовиков должен составлять 40 тонн, а не 44 тонны", - пишет издание со ссылкой на самих грузоперевозчиков.
Они отмечают, что выдвигаемые условия странные и непонятные им.
"По международным критериям грузоперевозок фура и груз вместе должны весить 44 тонны. А сейчас в Грузии за одну ночь решили, что грузовик и груз должны весить 40 тонн. Речь, в частности, идет о зерне", - отметил собеседник газеты.
Напомним, что в августе прошлого года грузинская сторона объявила о намерении с 15 сентября ввести запрет на ввоз или вывоз пшеницы или пшенично-ржаной муки на автотранспорте через КПП "Верхний Ларс". Эта новость вызвала панику в Армении, немедленно начал дорожать хлеб, население бросилось скупать муку. Данный способ импорта зерна является единственно доступным для оккупирующей азербайджанские территории и по этой причине изолированной от региона Армении. В конечном итоге, после долгого нытья армянской стороны, Грузия отложила реализацию этого решения.
На днях армянские СМИ радостно сообщили, что, возможно, фурам с зерном для Армении все же разрешат проезд через КПП. А сегодня армянских импортеров ждал сюрприз - грузинская сторона потребовала снизить вес.
Султан КеримСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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