Неурегулированный нагорно-карабахский конфликт продолжает быть стратегически опасным для всего региона.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Азербайджана в США Элин Сулейманов в интервью Fox News.

"Статус-кво не является устойчивым. У нас нет миротворцев. Солдаты стоят лицом к лицу, порой на расстоянии 100 футов друг от друга", - сказал он.

Посол отметил, что всегда есть потенциал для серьезного обострения ситуации. "У обеих сторон достаточно оружия, достаточно бронесилы - ситуация может обостриться в любой момент. Существует опасная реальность, когда все может выйти из-под контроля. Люди сегодня живут с этим тупиковым конфликтом, люди хотят мира", - добавил он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.