Президент Ильхам Алиев выделил три миллиона пострадавшим в ТЦ «Диглас»
29 марта 2019 12:59 488
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об оказании материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего в торговом центре в Низаминском районе Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В распоряжении говорится, что с целью оказания материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 26 марта 2019 года в торговом центре, расположенном по адресу: улица Гара Гараева, 81 Q в Низаминском районе Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству экономики первоначально выделяются три миллиона манатов.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
12:40 404
Азербайджан учредил новую медаль
11:40 1 555
Колеров посадил на место Пашиняна
-
28 Мар. 16:40 14 373
-
28 Мар. 16:55 6 722
-
28 Мар. 21:13 6 312
-
28 Мар. 16:20 5 127
-
11:35 4 926