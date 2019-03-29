Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об оказании материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего в торговом центре в Низаминском районе Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В распоряжении говорится, что с целью оказания материальной помощи предпринимателям, пострадавшим в результате пожара, произошедшего 26 марта 2019 года в торговом центре, расположенном по адресу: улица Гара Гараева, 81 Q в Низаминском районе Баку, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2019 год резервного фонда Президента Азербайджана министерству экономики первоначально выделяются три миллиона манатов.