По указанию Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой семья ставшего шехидом офицера обеспечена новой квартирой, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По указанию Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семья полковника-лейтенанта Санана Ахундова, ставшего шехидом в апрельских боях 2016 года, обеспечена новой квартирой.

Отметим, что на днях Верховный суд на основании претензии Исфендияра Ахундова, известного как "Исфендияр Шарурский", вынес решение об изъятии у семьи офицера-шехида Санана Ахундова квартиры площадью 50 квадратных метров.

В связи со сложившейся ситуацией представители Фонда Гейдара Алиева встретились с семьей офицера-шехида и сообщили, что в целях решения проблемы, с которой столкнулась эта семья, по поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семья обеспечивается новой квартирой в Наримановском районе Баку.