Парламент Азербайджана утвердил Совместную декларацию, подписанную Президентами Азербайджана и Беларуси 19 ноября 2018 года в Минске, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Законопроект об утверждении Совместной декларации был вынесен на обсуждение на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента).

Было отмечено, что между Азербайджаном и Беларусью существуют связи высокого уровня, и утверждение этой декларации внесет важный вклад в развитие отношений между двумя странами.

После голосования Декларация была принята.