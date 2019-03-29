Гуманистический шаг, внимание и забота Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о семье шехида заслуживают самой высокой оценки.

Об этом сказал в комментарии Day.Az депутат Милли Меджлиса Рауф Алиев.

Отметим, что по распоряжению Первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой семья полковника-лейтенанта Санана Ахундова, ставшего шехидом в дни апрельских боев 2016 года, была обеспечена новой квартирой.

Семья шехида осталась без жилплощади на основании решения Верховного суда. В связи со сложившейся ситуацией представители Фонда Гейдара Алиева встретились с семьей офицера-шехида и сообщили, что по поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой семья обеспечивается новой квартирой в Наримановском районе.

Как подчеркнул Рауф Алиев, проявленная Мехрибан Алиевой инициатива и незамедлительное решение возникшей проблемы еще раз доказывают, что в Азербайджане внимание к семьям шехидов находится на самом высоком уровне.

"Социальное положение этих семей находится под постоянным контролем Первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, что заслуживает самой высокой оценки и самой глубокой благодарности", - подчеркнул азербайджанский депутат.

Султан Керим