Армянские пончики чуть не уничтожили репутацию известной телеведущей - ФОТО
29 марта 2019 17:03 98
Телеканал "Пятница" удалил из Instagram упоминание своей прежней шутки о том, что ведущая Настя Ивлеева попробовала в Армении кокаин, передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".
Ранее видео было подписано "Настя Ивлеева пробует кокаин в Армении", теперь оно называется "Настя Ивлеева пробует в Армении". На видео девушка кушает пончики с сахарной пудрой, вымазав ею свои губы.
Ранее в СМИ появилась информация о пристрастии Ивлеевой к настоящим наркотикам, но гендиректор "Пятницы" Николай Картозия опроверг эту информацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!