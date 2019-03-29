Телеканал "Пятница" удалил из Instagram упоминание своей прежней шутки о том, что ведущая Настя Ивлеева попробовала в Армении кокаин, передает Day.Az со ссылкой на "Московский комсомолец".

Ранее видео было подписано "Настя Ивлеева пробует кокаин в Армении", теперь оно называется "Настя Ивлеева пробует в Армении". На видео девушка кушает пончики с сахарной пудрой, вымазав ею свои губы.

Ранее в СМИ появилась информация о пристрастии Ивлеевой к настоящим наркотикам, но гендиректор "Пятницы" Николай Картозия опроверг эту информацию.