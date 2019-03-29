29 марта Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась с супругами руководителей дипломатических миссий в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выразив радость от встречи с супругами руководителей дипломатических миссий, аккредитованных в нашей стране, Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева сказала:

- Уважаемые дамы.

Дорогие друзья.

Дорогие дамы-послы.

Очень рада видеть вас и искренне приветствую каждую из вас. Хотя и немного поздно, но мне очень приятно отметить вместе с вами Новруз байрамы.

Новруз - самый любимый, благодатный и светлый праздник Азербайджана. Новруз - символ весны, возрождения. Обычно Новруз байрамы отмечается в Азербайджане вместе с членами семьи, друзьями за праздничным столом. Наша сегодняшняя встреча является олицетворением именно такой дружбы и взаимного уважения.

Дорогие гости, сердечно поздравляю вас с праздником, желаю вам и членам ваших семей крепкого здоровья, счастья, мира и спокойствия странам, которые вы представляете.

Вы долгое время живете в Баку. Надеюсь, что за время пребывания в Азербайджане у вас была возможность узнать и полюбить нашу страну. Баку известен сегодня как один из самых красивых городов мира. В облике нашей столицы объединены Запад и Восток, древность и современность. Азербайджан - страна, обладающая древней историей, культурой, традициями. В то же время мы - современная, открытая миру, миролюбивая страна, всегда выступающая за сотрудничество и развитие. Азербайджан - многонациональная и многоконфессиональная страна. Веками на азербайджанской земле представители различных религий и наций жили в мире и дружбе. Эти сформировавшиеся тысячелетиями традиции толерантности и мультикультурализма и сегодня находят отражение в политике Азербайджанского государства и живут в сердце каждого азербайджанца. Я уверена, что вы почувствовали гостеприимство, тепло, искренность, человеколюбие наших людей, являющихся самым большим достоянием Азербайджана. Надеюсь, что и после того, как вы покинете нашу страну, Азербайджан будет жить в ваших сердцах приятными моментами, радостными воспоминаниями, и вы не забудете вновь посетить нашу страну.

Уважаемые дамы, 2019 год начался для Азербайджана успешно. Как известно, в нашей стране дан старт очень важным реформам, как в экономической, так и в социальной сфере. Все предпринимаемые сегодня шаги обеспечат будущее успешное развитие Азербайджана.

Отрадно, что в нашей стране увеличивается количество зарубежных посольств. Сегодня в Азербайджане действуют 65 дипломатических представительств, 13 международных организаций и 4 генеральных консульства. Азербайджан наладил сотрудничество с представляемыми вами странами на основе взаимных интересов и уважения, и эти связи развиваются. Сегодня Азербайджан известен на международной арене как надежный партнер.

Уважаемые дамы, пользуясь случаем, хотела бы особо подчеркнуть вашу деятельность. Выражаю вам глубокую признательность за поддержку укрепления дружественных связей между нашими странами, реализуемых в Азербайджане проектов в гуманитарной и социальной сферах.

Ничто не может заменить дипломатию гуманизма, доброты, человечности в формировании искренних отношений между странами и народами, и я еще раз выражаю вам глубокую признательность за это.

Уважаемые дамы, пусть эта весна будет светлой для вас, принесет вам счастье. Желаю вам безграничного счастья, здоровья, спокойствия и мира представляемым вами странам и народам.

Большое спасибо и еще раз добро пожаловать.

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Выступившая на встрече супруга посла Молдовы в Азербайджане Алла Леука отметила, что для нее честь выступать от имени жен руководителей дипломатических миссий - Группы HOMS, выразила признательность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за встречу, оценку деятельности HOMS и поздравление с Новруз байрамы. Она подчеркнула участие в многочисленных мероприятиях в Азербайджане, посвященных Новрузу, сказала, что Новруз, преодолевая границы, объединяет людей, напоминает нам о наших общих чертах и богатстве нашего разнообразия, укрепляет связи между народами, основанные на уважении, мире и добрососедстве. Она отметила, что ощущает дух Новруза в Азербайджане круглый год.

"Являясь членами международного сообщества, мы всегда чувствуем открытость, дружелюбие, гостеприимство страны-хозяйки. Азербайджанский народ - добрый и щедрый. Мы счастливы находиться в этой прекрасной стране, обладающей богатой историей и культурой, сильной гармонией, духом сосуществования и толерантности, динамично развивающейся и уверенно смотрящей в будущее", - сказала Анна Леука. Она рассказала о работе, проводимой представляемой ими организацией HOMS, подчеркнула, что они продолжат деятельность в гуманитарной сфере. По ее словам, такие встречи - еще один путь к укреплению связей между руководством и народом страны-хозяйки и международной общественностью. Анна Леука еще раз передала поздравления с Новруз байрамы, пожелала всем людям дружбы и благополучной жизни.

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В заключение была сделана фотография на память.

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Отметим, что сегодня на фоне проводимого в нашей стране успешного внешнеполитического курса позиции Азербайджана в системе международных отношений все больше укрепляются. Азербайджан опирается во внешней политике на принципы дружбы и взаимного доверия. Поэтому наша страна превратилась в одного из надежных стратегических партнеров в контексте двусторонних и многосторонних отношений в международном масштабе. В результате этого все больше стран желают сотрудничать с Азербайджаном. Этот факт еще раз подтверждает количество дипломатических миссий зарубежных стран, действующих в Азербайджане.