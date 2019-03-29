Оперативное проведение Президентом Ильхамом Алиевым совещания в связи с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку и его поручение об оказании этим предпринимателям государственной поддержки показали, что глава государства проводит политику "Я - Президент каждого гражданина Азербайджана". Об этом, выступая на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, сказал депутат Айдын Мирзазаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

"Сгоревший торговый центр "Диглас" был частным, поэтому работавшие там предприниматели должны были застраховать свое имущество и в сложившейся ситуации потребовать от страховой компании компенсацию. Но выяснилось, что страховки нет, и сотни работавших там предпринимателей в один день лишились своего имущества. Однако Азербайджанское государство еще раз продемонстрировало, что всегда находится рядом со своим гражданином, поддерживает его в решении проблем", - сказал депутат.

"Президент Ильхам Алиев всегда был рядом с гражданами Азербайджана, поддерживал их. В азербайджанском обществе крайне высоко доверие к главе государства, что вдохновляет, усиливая привязанность к стране и государству", - отметил он.

Отметим, что 28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку.