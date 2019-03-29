В рамках V Всемирного форума по межкультурному диалогу в Баку пройдет второе заседание глав международных организаций и конференция министров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Решение об этом было принято на заседании международной рабочей группы "Бакинский процесс", проведенном в генштабе ЮНЕСКО.

На заседании с участием официальных лиц Секретариата ЮНЕСКО, Альянса цивилизаций ООН, ЕС, ИСЕСКО и других членов рабочей группы были обсуждены программа и документы концепции V Всемирного форума по межкультурному диалогу.

Министр культуры Абульфас Гараев напомнил, что "Бакинский процесс" был запущен в 2008 году по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и в рамках этого процесса за последние 10 лет четырежды проводился Всемирный форум по межкультурному диалогу, шесть раз - Бакинский международный гуманитарный форум, министерские конференции и другие международные мероприятия.

Официальный представитель ЮНЕСКО, глава департамента по межкультурному диалогу и партнерству организации Магнус Магнуссон отметил, что в рамках нынешнего форума ЮНЕСКО проведет пять мероприятий.

Напомним, что V Всемирный форум по межкультурному диалогу пройдет в Баку 2-3 мая.

Форум призван стать международной площадкой, которая даст возможность и стимул людям, странам и организациям по всему миру для принятия конкретных мер по поддержке разнообразия, диалога и взаимопонимания, служащих основой устойчивого мира и всестороннего развития.

На Форуме соберутся главы правительств, министры, руководители различных международных организаций, высокопоставленные политические деятели, творческие работники, Послы доброй воли, эксперты, журналисты, специалисты-практики, видные интеллектуалы и активисты.