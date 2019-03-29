Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян согласились продолжить прямой диалог. Об этом говорится в заявлении глав МИД Азербайджана и Армении, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян впервые встретились сегодня в Вене под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от России, Стефан Висконти от Франции, Эндрю Шофер от США). Во встрече также приняли участие министры иностранных дел Эльмар Мамедъяров и Зохраб Мнацаканян, а также Анджей Каспршик - личный представитель действующего председателя ОБСЕ", - говорится в заявлении.

Как отмечается в заявлении, встреча прошла в позитивной и конструктивной обстановке и дала возможность двум лидерам прояснить свои позиции.

"Они обменялись мнениями по ряду ключевых вопросов процесса урегулирования и идеями по существу хода переговоров.

Оба лидера подчеркнули важность создания обстановки, способствующей миру, и принятия дальнейших конкретных и ощутимых шагов в процессе переговоров для нахождения мирного решения конфликта.

Вспоминая свой разговор в Душанбе, лидеры вновь подтвердили необходимость укрепления прекращения огня и совершенствования механизма прямого общения. Они также договорились разработать ряд мер в гуманитарной сфере.

Премьер-министр и Президент поручили своим министрам вновь встретиться с сопредседателями в ближайшем будущем. Они также согласились продолжить прямой диалог", - говорится в совместном заявлении.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.