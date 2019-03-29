29 марта Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Вене с федеральным Президентом Австрии Александром Ван дер Белленом.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Федеральный президент Александр Ван дер Беллен встретил Президента Ильхама Алиева.

Президент Ильхам Алиев и Федеральный президент Александр Ван дер Беллен сделали совместное фото.

Выразив удовлетворение визитом в Австрию, глава нашего государства поблагодарил австрийскую сторону за гостеприимство и организацию встречи с премьер-министром Армении. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних связей с Австрией.

Федеральный президент Александр Ван дер Беллен, констатировав прочные дружественные связи между Азербайджаном и Австрией, отметил важность нынешнего визита с точки зрения развития двусторонних отношений.

Сообщив об учреждении Совместного совета сотрудничества для развития торгово-экономических связей между нашими странами и проведении в Вене его первого заседания, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество в этом формате создаст возможность для увеличения торгового оборота и более активной работы австрийских компаний в Азербайджане. Информируя Федерального президента Австрии о транспортных проектах, реализуемых в регионе по инициативе нашей страны, отметил, что австрийские компании также смогут воспользоваться возможностями данной транспортной инфраструктуры.

На встрече состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.