Посол Индии: Азербайджан стал привлекательным туристическим направлением
30 марта 2019 09:30 160
Интерес Индии к Азербайджану растет с каждым днем.
Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во время семинара по медицинскому туризму, проведенного при организационной поддержке посольства Индии в Азербайджане, сказал посол Ванлалвавна Бавитлунг.
Посол коснулся отношений между двумя странами и сказал, что Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением.
"Интерес к Азербайджану растет, и вследствие того, что эта прекрасная страна стала привлекательным туристическим направлением, многочисленные туристы из Индии также приезжают в Азербайджан", - добавил Бавитлунг.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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