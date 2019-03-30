Интерес Индии к Азербайджану растет с каждым днем.

Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, во время семинара по медицинскому туризму, проведенного при организационной поддержке посольства Индии в Азербайджане, сказал посол Ванлалвавна Бавитлунг.

Посол коснулся отношений между двумя странами и сказал, что Азербайджан становится привлекательным туристическим направлением.

"Интерес к Азербайджану растет, и вследствие того, что эта прекрасная страна стала привлекательным туристическим направлением, многочисленные туристы из Индии также приезжают в Азербайджан", - добавил Бавитлунг.