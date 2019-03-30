ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза. Об этом, как передает Day.Az, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны.
С позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Ноемберянского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гаймаглы, Гушчу Айрым Газахского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар Агдамского района, Ашагы Вейселли, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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