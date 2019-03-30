Президент Азербайджана Ильхам Алиев всеми шагами, предпринимаемыми им в течение 16 лет, доказывает, что является Президентом каждого азербайджанца.

Об этом, как передает Day.Az, сказала Trend председатель Низаминской районной организации правящей партии "Ени Азербайджан", депутат Милли Меджлиса (парламента) Садагет Велиева.

По ее словам, Президент Ильхам Алиев всегда поддерживает граждан, попавших в трудное положение вследствие несчастных случаев и стихийных бедствий, оказывает им помощь, решает их проблемы, каждым своим шагом доказывает, что находится рядом с гражданином.

Депутат сказала, что Президент Ильхам Алиев постоянно общается с гражданами, регулярно посещает все районы страны, интересуется жизнью людей, дает поручения по решению их проблем.

"В трудные моменты, в том числе во время землетрясений в Загатале, Шамахе и Агсу, народ увидел, что Президент Азербайджана стоит плечом к плечу рядом с ними. То же отношение мы увидели и во время процессов, связанных с пожаром в торговом центре в Низаминском районе Баку. Президент Ильхам Алиев быстро взял этот вопрос под собственный контроль, создал соответствующую комиссию для обеспечения государственной поддержки понесшим ущерб предпринимателям. Все это еще раз продемонстрировало, что государство всегда поддерживает своих граждан", - отметила Велиева.

Велиева добавила, что оказание государственной поддержки понесшим ущерб предпринимателям также является частью социальной политики страны.

"Вместе с тем, единство народа и Президента во время событий касательно пожара в торговом центре "Диглас", и на этот раз нарушило планы врагов государства и народа Азербайджана. Вновь были разоблачены антинациональные элементы, желавшие провести митинг, воспользовавшись трудным положением пострадавших предпринимателей и их семей, близких. Они еще раз показали, что судьба людей их не интересует", - добавиал Велиева.

Отметим, что 28 марта под председательством Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялось совещание в связи с пожаром, произошедшим 26 марта в торговом центре "Диглас" в Низаминском районе Баку. Глава государства поручил оказать государственную поддержку понесшим в результате пожара ущерб предпринимателям.