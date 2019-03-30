Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш приветствует состоявшуюся 29 марта в Вене встречу между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном в рамк

ах Минской группы ОБСЕ. Как передает Day.Az, об этом сообщает в субботу Trend со ссылкой на представительство ООН в Азербайджане.

Генсек приветствует то, что руководители стран придают значение принятию дополнительных мер для проведения успешных переговоров и достижения атмосферы, создающей условия для мира. Он также одобряет приверженность глав стран своим обязательствам по укреплению режима прекращения огня, устранению гуманитарных проблем, а также продолжению диалога для мирного урегулирования конфликта.

Гутерреш высоко оценивает важную посредническую роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ, и заявляет о полной поддержке ООН их усилий.

Отметим, что 29 марта в столице Австрии Вене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.