Российское издание News.ru попыталось проанализировать ситуацию в карабахском урегулировании накануне прошедшей 29 марта в Вене встречи между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном.

Никол Пашинян сегодня воспринимается многими как руководитель "новой волны". Он пришел к власти на волне именно социального недовольства, и от него ждут решения прежде всего экономических проблем, отмечает издание, подчеркивая, что во многом это зависит от нормализации отношений с соседним Азербайджаном, ведь возрождать народное хозяйство практически невозможно, если продолжать загонять страну в условия "осажденной крепости".

Кроме того, в отличие от своего предшественника Сержа Саргсяна, Пашинян не связан с так называемым "карабахским кланом" - группировкой выходцев из "НКР", занимавших долгое время ключевые позиции в Армении, для которых территориальный спор имел принципиальное значение.

Однако игнорировать давно укоренившиеся в собственном народе настроения о необходимости "возрождать величие" Пашинян тоже не может. Превратиться в человека, который "все сдал", когда экономических успехов еще нет, он не хочет. Да и тем более есть большой соблазн пойти по пути предшественников и продолжать отвлекать народ от неудач собственного управления, играя на чувствах "ущемленной национальной гордости". Не случайно еще в феврале Пашинян настаивал на том, чтобы в переговорах с азербайджанской стороной участвовали и представители самопровозглашённой и никем не признанной, даже Ереваном, "НКР".

И только жесткая позиция Баку, настаивающего на соблюдении международного права, привела к тому, что Ильхам Алиев будет встречаться только с премьером Армении, пишет российское издание.

Султан Керим