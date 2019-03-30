Встреча, проведенная 29 марта между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Николом Пашиняном в Вене, означает провал усилий официального Еревана по изменению формата переговорного процесса, т.е., попыток посадить за стол переговоров представителей сепаратистского режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана. Об этом, как передает Day.Az, сказал в субботу Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

"Это также и результат успешной внешней политики, проводимой Президентом Ильхамом Алиевым. Глава государства не оставил Армении иного выхода, кроме как согласиться с Азербайджаном в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - сказал Мирзазаде.

По мнению депутата, Венская встреча лидеров Азербайджана и Армении еще раз показала, что Азербайджан придерживается правильной позиции в вопросе урегулирования нагорно-карабахского конфликта, которая отвечает интересам как страны, так и региона: "У Армении не остается иного выхода, кроме как согласиться с Азербайджаном по этому вопросу. Это была первая официальная встреча после смены власти в Армении. Предыдущие встречи между Президентом Ильхамом Алиевым и премьером Армении Николом Пашиняном носили просто ознакомительный характер, а серьезная и всесторонне подготовленная встреча состоялась впервые".

Депутат напомнил, что в течение года новое руководство Армении приложило немало усилий для того, чтобы изменить формат переговоров и привлечь к переговорному процессу в качестве третьей стороны сепаратистский режим, созданный на оккупированных азербайджанских территориях: "Однако благодаря принципиальной позиции Азербайджана существующий формат переговоров остался неизменным, и Армения, изменив прежнюю позицию, была вынуждена пойти на переговоры в качестве стороны конфликта. Это можно расценивать как очередной успех принципиальной позиции Азербайджана в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, азербайджанской дипломатии. Также в этом вопросе сыграла роль поддержка позиции Азербайджана международным сообществом, в первую очередь, Минской группы ОБСЕ".

Мирзазаде отметил, что эта встреча, состоявшаяся между лидерами Азербайджана и Армении, в первую очередь, была посвящена уточнению позиций, рассмотрению различных вариантов по решению проблемы: "То, что стороны поручили своим главам МИД вновь встретиться в ближайшее время и обсудить ряд вопросов, показало, что для решения проблемы нет другого пути, кроме как уважать территориальную целостность Азербайджана. Этот вариант служит и интересам Армении в том плане, что закрытие границ Армении с Азербайджаном и его союзником Турцией, направление большей части доходов на слабеющую военную сферу усложнило социальное положение населения страны. Если Пашинян не решит социальные проблемы, то его может ожидать новый социальный протест, и он хорошо это понимает. Единственное решение конфликта заключается в уважении территориальной целостности Азербайджана, возвращении его оккупированных территорий".

Отметим, что 29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча продолжалась более двух часов, затем переговоры продолжились в присутствии министров иностранных дел двух стран и сопредседателей. В итоге со стороны министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей было сделано совместное заявление в новом формате "3+2", и в этом заявлении отмечаются основные вопросы переговорного процесса, а также проведение широкого обмена мнениями по субстантивным моментам. Также подчеркивается необходимость создания приемлемых и благоприятных условий для продвижения мирного процесса, отмечаются такие моменты, как важность конкретных и направленных на результат шагов в процессе переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.