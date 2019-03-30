Главный итог встречи в Вене - это первые официальные переговоры по Карабаху на высшем уровне между Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и армянским премьером Николом Пашиняном.

Об этом, как передает Day.Az, заявил Trend известный российский эксперт в области внешней политики, обороны и безопасности Григорий Трофимчук.

"Кто-то, как всегда, ждал от встречи сенсаций, но я их не ждал. Изначально ясно, что Баку не приемлет как изменений формата переговорного процесса, так и самой их сути, цели. Азербайджанская сторона нацелена на возвращение территорий без всяких условий и рассуждений, согласно всем ранее принятым документам. Что, собственно, и было подтверждено Президентом Азербайджана по итогам саммита. Тем не менее, и армянская сторона не собирается отказываться от целого комплекса своих свежих заявлений, в том числе от требования об участии в переговорах самих "карабахцев". Уверен, что Президент Алиев постарался привлечь внимание сопредседателей МГ ОБСЕ и других ключевых контролёров к этим "инновациям" . По той же самой причине лидер Азербайджана заявил после встречи, что ждёт заявления посредников", - сказал Григорий Трофимчук.

Что касается позиции сопредседателей МГ ОБСЕ, то, по оценкам российского аналитика, у посредников всё по-прежнему.

"Явной попытки подрыва формата переговорного процесса со стороны "нового Еревана" они постарались пока не замечать. В то же время, как водится, подтвердили свою приверженность всему своду формальных документов по Карабаху, начиная с 90-х гг. прошлого века. Не думаю, что руководство Азербайджана на этом, для всех очевидном, фоне будет покорно втягиваться в очередное бесплодное десятилетие многосторонних диалогов. Оно просто сделало выводы, оно просто должно было посмотреть, что представляет собой почерк Пашиняна, в сравнении с переговорным стилем Тер-Петросяна, Кочаряна и Саргсяна", - заявил российский эксперт.

По мнению Трофимчука, стоит приветствовать то, что Президент Ильхам Алиев как опытный политик не стал делать по итогам встречи никаких резких заявлений и шагов, и выразил готовность к политическим консультациям, то есть невоенному решению конфликта.

"Но, в любом случае, "проекты" премьера Пашиняна по изменению формата переговорного процесса, в том числе с "резко придвинутым к столу стулом" для представителей сепаратистского Карабаха, реализованы не будут, так как это может вызвать войну. Если бы этот "стул" был закреплён переговорными документами, как подчёркивает сам Пашинян, то сопредседатели за два с лишним десятилетия дискуссий, наверное, давно бы заметили его отсутствие, настояли бы на соблюдении ритуала и надёжно "привинтили" его к полу. При этом самим сопредседателям, как кажется, не нужно уже ничего, кроме формального отчёта перед мировым сообществом о том, что они смогли подготовить и провести первую встречу по этой теме после политических потрясений в Армении 2018 года и вернуть переговоры в прежнее, пустое русло", - резюмировал известный эксперт.

Отметим, что 29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча продолжалась более двух часов, затем переговоры продолжились в присутствии министров иностранных дел двух стран и сопредседателей. В итоге со стороны министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей было сделано совместное заявление в новом формате "3+2", и в этом заявлении отмечаются основные вопросы переговорного процесса, а также проведение широкого обмена мнениями по субстантивным моментам. Также подчеркивается необходимость создания приемлемых и благоприятных условий для продвижения мирного процесса, отмечаются такие моменты, как важность конкретных и направленных на результат шагов в процессе переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.