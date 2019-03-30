День геноцида азербайджанцев, когда почитается память жертв кровавой резни, совершенной армянами против азербайджанцев в 1918 году. Об этом говорится в обращении МИД Азербайджана, распространенном в связи с Днем геноцида азербайджанцев. Об этом, как передает Day.Az, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу МИД.

В обращении говорится: "Мартовская резня 1918 года была спланированной, жестокой политикой армян-националистов, проведенной ими на основании расовой дискриминации и политики этнической чистки в отношении азербайджанцев. В марте-апреле 1918 года вооруженные дашнако-большевистские отряды, действующие под мандатом Баксовета, с особой жестокостью учинили в Баку и других городах и уездах Бакинской губернии массовую резню, десятки тысяч людей были убиты на почве этнической и религиозной принадлежности. Степан Шаумян, армянин по происхождению, назначенный чрезвычайным комиссаром Кавказа со стороны руководителя российских большевиков Владимира Ленина, признавался, что в резне против азербайджанцев участвовали 6000 вооруженных солдат Баксовета и 4000 - партии "Дашнакцутюн"".

В обращении говорится, что наряду с Баку геноцид против азербайджанцев охватил Шамахинский, Губинский, Иреванский, Зангезурский, Карабахский, Нахчыванский и Карский регионы: "За первые пять месяцев 1918 года только в Губе с особой жестокостью были убиты свыше 16 000 человек. Армяне также совершили геноцид и против местных евреев и лезгин, проживающих в Губе. Массовое захоронение на территории Губинского района, обнаруженное в 2007 году, является наглядным доказательством бесчеловечных деяний армян".

В документе подчеркивается, что для расследования тяжких преступлений, совершенных армянами, правительство АДР создало в 1918 году Чрезвычайную следственную комиссию, приняло ряд мер для донесения мировой общественности правды, выявленной комиссией: "На основании доказательств Чрезвычайная следственная комиссия, в которой были представлены наилучшие юристы того времени от различных народов, в том числе, русские, евреи, поляки, грузины и даже армяне, возбудила уголовное дело в отношении 194 человек, обвиняемых в различных преступлениях против мирного населения. За совершенные преступления в Баку было арестовано 24, а в Шамахы - около 100 человек".

В обращении МИД Азербайджана отмечено, что после падения АДР процесс был приостановлен, и расследование произошедших событий до конца, дача им политико-правовой оценки были пресечены. И только спустя 80 лет - 26 марта 1998 года в указе "О геноциде азербайджанцев", подписанным общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым, была дана адекватная оценка тем ужасным событиям, и 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев: "Чтя память безвинных жертв мартовской резни, Азербайджан решительно осуждает геноцид Армении против азербайджанского народа, преступления против человечества, целенаправленную и продолжающуюся политику Армении, опирающуюся на расовую дискриминацию и этническую чистку, и еще раз подчеркивает, что безнаказанности Армении должен быть положен конец для предотвращения подобных бесчеловечных деяний".

Напомним, что в марте 1918 года дашнаки во главе со Степаном Шаумяном совершили беспощадный геноцид против азербайджанского народа. Начиная с 24 марта, на протяжении нескольких дней на территории Азербайджана 700 тысяч человек стали жертвами геноцида, говорится в информации Института истории Национальной Академии наук Азербайджана. Армянами было полностью уничтожены 75 сел в Шамахы, 122 села в Губе, 115 сел в Зангезуре.