Австрия готова провести у себя следующие переговоры между Президентом Азербайджана и премьером Армении.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, на своей странице в Twitter написал Федеральный президент Австрии Александр Ван дер Беллен, сообщает в субботу Trend.

Коснувшись встречи, проведенной 29 марта с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Вене, глава Австрийского государства отметил, что Азербайджан - один из важных торговых партнеров Австрии на Южном Кавказе: "Мы построили нашу плодотворную встречу с Президентом Ильхамом Алиевым на этом хорошем фундаменте. Наряду с этим партнерством, существуют также многочисленные успешные связи между университетами двух стран".

Напомним, что на встрече Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Азербайджан придает особое значение развитию двусторонних связей с Австрией.

Сообщив об учреждении Совместного совета сотрудничества для развития торгово-экономических связей между странами и проведении в Вене его первого заседания, Президент Ильхам Алиев выразил надежду на то, что сотрудничество в этом формате создаст возможность для увеличения торгового оборота и более активной работы австрийских компаний в Азербайджане.

Информируя Федерального президента Австрии о транспортных проектах, реализуемых в регионе по инициативе Азербайджана, глава государства отметил, что австрийские компании также смогут воспользоваться возможностями данной транспортной инфраструктуры.