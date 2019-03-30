31 марта - день поминовения жертв зверств и геноцида, совершенных армянскими кровопийцами в отношении азербайджанцев. Несмотря на то, что армянские националисты неоднократно совершали подобные зверства и убийства, "культурная" Европа более ста лет продолжает молчать.

Об этом сказал вице-премьер, зампред - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ахмедов подчеркнул, что, таким образом, более 100 лет назад и появились "двойные стандарты", которые применяются до сих пор: "Именно эти двойные стандарты и мешают устранению последствий нагорно-карабахского конфликта, освобождению азербайджанских земель от оккупации, возвращению наших соотечественников в свои дома, восстановлению справедливости. Почитая жертв геноцида, азербайджанский народ бережет и хранит историческую память, никогда не теряет веру в восстановление справедливости, в то, что актам геноцида будет дана справедливая политико-правовая оценка".

Вице-премьер добавил, что Азербайджанское государство выполнит свой священный долг перед историей и народом, даже если этого не сделает ни одна международная организация: "Мы не должны забывать свою историю. Путь к победе лежит через единство, солидарность, тесную сплоченность вокруг государства во имя священных целей".