Переговоры Президента Ильхама Алиева с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Вене и их результаты подтверждают один фактор - Азербайджан никогда не смирится с оккупацией Нагорного Карабаха и прилегающих районов. Об этом, как передает Day.Az, в субботу сказал Trend генеральный директор медиагруппы SƏS, политический эксперт Бахруз Гулиев, комментируя интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева, данное в Вене российскому информационному агентству ТАСС.

Эксперт отметил, что до этих переговоров несколько раз встречались главы МИД, и этот процесс привел к отказу от заявлений, сделанных ранее руководством Армении: "Именно поэтому Венскую встречу и достигнутые результаты можно расценивать как очередное дипломатическое преимущество Азербайджана".

Гулиев подчеркнул, что еще одно преимущество, достигнутое Президентом Ильхамом Алиевым в этих переговорах, связано с гуманитарными вопросами: "Если достигнуты определенные договоренности по гуманитарным акциям, то в дальнейшем могут быть достигнуты более конкретные договоренности. Поэтому полагаю, что на Венской встрече свое слово сказало дипломатическое и политическое превосходство Президента Ильхама Алиева".

Отметим, что 29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Встреча продолжалась более двух часов, затем переговоры продолжились в присутствии министров иностранных дел двух стран и сопредседателей. В итоге со стороны министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей было сделано совместное заявление в новом формате "3+2", в котором отмечаются основные вопросы переговорного процесса, а также проведение широкого обмена мнениями по субстантивным моментам. Также подчеркивается необходимость создания приемлемых и благоприятных условий для продвижения мирного процесса, отмечаются такие моменты, как важность конкретных и направленных на результат шагов в процессе переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.