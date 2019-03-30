К Армении, совершившей геноцид против азербайджанцев, должны быть примененысанкции. Об этом, как передает Day.Az, сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев.

Депутат напомнил, что Гюлистанским и Туркменчайским договорами, подписанными в 1813 и 1828 гг., было положено начало расколу азербайджанского народа и разделу исторических земель, а в последующие периоды начался процесс их отчуждения: "За короткое время началось массовое переселение армян на азербайджанские земли. Это обусловило изгнание азербайджанцев со своих исторических земель, проведение политики геноцида против азербайджанского народа. Началась фальсификация истории армянского народа для реализации мифа о создании "Великой Армении" на азербайджанских землях. Вдохновившись этим мифом, армяне осуществили массовую резню в 1905-1907 годах, начиная от Баку, и заканчивая населенными пунктами, где проживали азербайджанцы на территории нынешней Армении. Были разрушены сотни населенных пунктов, тысячи азербайджанцев были зверски убиты".

Депутат добавил, что своими тяжелыми последствиями больше всего отличается геноцид, совершенный в отношении азербайджанцев в марте 1918 года, когда мирное азербайджанское население с особой жестокостью подверглось истреблению армянскими националистами на почве национальной и религиозной принадлежности: "Людей сжигали живьем, исторические и культурные памятники, школы, больницы, мечети и кладбища были сравнены с землей. 31 марта и 1-2 апреля 1918 года в Баку и других населенных пунктах Бакинской губернии была совершена массовая резня, более 30 тысяч мирных жителей были убиты с особой жестокостью. Потом геноцид против азербайджанцев был осуществлен и в других уездах и регионах. Во время этих событий в Шамахы были полностью уничтожены свыше 70 сел, убиты семь тысяч человек. В Губинском уезде были разрушены и сожжены 122 села, в Лянкяранском уезде - около 40 сел, тысячи безвинных людей, в том числе, женщины и дети, были убиты".

Депутат подчеркнул, что указом "О геноциде азербайджанцев", подписанным общенациональным лидером азербайджанского народа Гейдаром Алиевым 26 марта 1998 года, этим ужасным событиям была дана политическая оценка. 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев. Азербайджанское государство призывает страны мира и международные организации признать 31 марта как день геноцида азербайджанцев. К Армении, совершившей геноцид против азербайджанцев, должны быть применены санкции. Должно быть обеспечено возвращение беженцев и вынужденных переселенцев на родные земли, и преступники, совершившие геноцид против безвинного, мирного населения, должны ответить перед правосудием".

В марте 1918 года дашнаки во главе со Степаном Шаумяном совершили беспощадный геноцид в отношении азербайджанского народа. Начиная с 24 марта на протяжении нескольких дней на территории Азербайджана 700 тысяч человек стали жертвами геноцида, говорится в информации Института истории Национальной Академии наук Азербайджана. Армянами было полностью уничтожены 75 сел в Шамахы, 122 села в Губе, 115 сел в Зангезуре.