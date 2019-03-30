Венская встреча Президента Ильхама Алиева с премьером Армении Николом Пашиняном 29 марта очень важна с точки зрения устранения продолжительной паузы, возникшей в переговорах по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, и начала нового этапа дальнейших существенных обсуждений.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этои сказал главный редактор газеты "Bakı xəbər", политический эксперт Айдын Гулиев.

"Одна из важных особенностей Венской встречи - это актуализация и возвращение к исполнению договоренностей прежних встреч в Санкт-Петербурге, Душанбе и др. Но самым большим результатом стало то, что был положен конец попыткам изменения формируемого годами формата азербайджано-армянских переговоров".

По словам главного редактора, договоренность о продолжении непосредственного диалога дает основание говорить, что начавшийся в Вене новый этап будет продолжен: "Венская встреча открыла большие возможности для дальнейшего усиления роли резолюций СБ ООН и важных принципов Хельсинкского заключительного акта за столом переговоров".

В заключение Гулиев добавил, что налицо все признаки того, что Венская встреча прошла на основании карабахской платформы Азербайджана: "Более реальные результаты этой встречи ясно проявятся в очередном обсуждении, которое проведут министры иностранных дел. Договоренность о продолжении непосредственного диалога важна и с точки зрения пресечения намерений Армении уклониться от основного курса".

Отметим, что 29 марта в Вене состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Встреча продолжалась более двух часов, затем переговоры продолжились в присутствии министров иностранных дел двух стран и сопредседателей.

В итоге со стороны министров иностранных дел Азербайджана и Армении и сопредседателей было сделано совместное заявление в новом формате "3+2", в котором отмечаются основные вопросы переговорного процесса, а также проведение широкого обмена мнениями по субстантивным моментам.

Также подчеркивается необходимость создания приемлемых и благоприятных условий для продвижения мирного процесса, отмечаются такие моменты, как важность конкретных и направленных на результат шагов в процессе переговоров.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.