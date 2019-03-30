Безответственное выступление министра обороны Армении, в то время, как премьер-министр Никол Пашинян положительно оценил состоявшуюся в Вене встречу, свидетельствует о хаосе, существующим во властных структурах этой страны.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава пресс-службы министерства обороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы, комментируя такие высказывания министра обороны Армении Давида Тонояна, как "мы меняем формат "территории за мир" на формат "новая война за новые территории", мы увеличим число наступательных подразделений, чтобы перенести военные действия на территорию противника", которые он сделал в ходе встречи с армянской общиной Нью-Йорка.

По его словам, безответственное выступление министра обороны, в то время, как премьер-министр страны Никол Пашинян положительно оценивает состоявшуюся в Вене встречу, свидетельствует о существующим хаосе, разногласиях и вседозволенности во властных структурах Армении.

"Будучи хорошо осведомленным о существующей в армянской армии плачевной ситуации, Тоноян пытается различными способами скрыть это от руководства и общественности страны. В то же время, премьер-министр Никол Пашинян, проводя закрытое совещание с армейским руководством, признает, что, вооруженные силы Армении управляются по законам преступного мира, и это является серьезной проблемой для страны. Дело дошло до того, что Пашинян уже выражает серьезную обеспокоенность по поводу бунта солдат в Мегри, отмечая, при этом увеличение числа небоевых потерь в тыловых подразделениях, также информируя общественность о случаях коррупции, кражи и взяточничества в минобороны и генштабе Армении, - отметил глава пресс-службы минобороны Азербайджана.

.Даргяхлы добавил, что подобными абсурдными заявлениями Тоноян еще раз официально демонстрирует оккупационную сущность Армении, что может расцениваться как попытка официального Еревана угрожать территориальной целостности Азербайджана.

"Подобные агрессивные и реакционные высказывания министра обороны, который участвовал на конференции ООН по поддержанию мира, в ходе встречи с представителями армянской диаспоры, являются проявлением неуважения Армении к международному праву и нормам, направленным на обеспечение мира и безопасности. Несомненно, основная цель Тонояна, выступавшего перед армянской общиной Нью-Норка, заключалась ни в чем ином, как в попытке ввести их в заблуждение и выклянчить дополнительные деньги у армянской диаспоры, чтобы покрыть украденные и растраченные им финансовые средства", - сказал .Даргяхлы.

Официальный представитель минобороны Азербайджана отметил, что азербайджанская армия способна и готова обрушить всю имеющуюся силу и мощь на голову оккупантов для достижения поставленных целей по освобождению азербайджанских земель.